ПСВ и Бенфика встречались в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2021/22. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция ПСВ – Бенфика стартовал в 22:00 по Киеву. Первый поединок в Португалии завершился со счетом 2:1 в пользу лиссабонцев. Роман Яремчук тогда отличился ассистом, а в этом матче вновь вышел с первых минут.

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Несмотря на гандикап первого матча, шансы Бенфики ухудшились после удаления в середине первого тайма Лукаса Вериссимо. Игра в меньшинстве заставила "орлов" почти забыть об атаке.

После перерыва португальцы откровенно играли на отбой, а ПСВ упускал эпизод за эпизодом. Тренер Бенфики на 61-й минуте заменил украинского форварда, выпустив молодого нападающего Рамоса. Все же игроки Бенфики выдержали необходимую ничью и прорвались в групповой этап Лиги чемпионов.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с ПСВ и прошла в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей – Яремчук сыграл 61 минуту