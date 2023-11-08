Бенфика досрочно попрощалась с Лигой чемпионов. Поражение от Реала Сосьедад означает, что максимум, на который "орлы" могут рассчитывать по итогам группового этапа турнира, – это третье место и путёвку в Лигу Европы. Однако и для этого ещё придётся хорошенько постараться...

Трубин не дал забить пенальти, но проглотил пять голов за пол тайма от Сосьедада в Лиге чемпионов – два не засчитали

В Сан-Себастьяне лиссабонская команда проиграла матч за первую половину первого тайма. К 21-й минуте баски вели со счётом 3:0 – отличились Мерино, Оярсабаль и Барренечеа. Более того, Реал Сосьедад не собирался останавливаться, и помимо этого заработал ещё и пенальти. Однако подошедший к точке Брайс Мендес не сумел переиграть Анатолия Трубина – полузащитник угодил в штангу. Украинский вратарь загипнотизировал оппонента, не иначе.

Бенфика попыталась вернуться в игру после перерыва, но забитый мяч Рафы стал всего лишь "голом престижа".