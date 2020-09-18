Гент получил серьезную потерю перед плей-офф Лиги чемпионов, где придется встретиться с Динамо.

Бельгийцы не смогут рассчитывать на основного хавбека Георгия Чакветадзе, утверждает HLN.

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Грузин травмировал колено, когда зарабатывал решающий пенальти для Романа Яремчука в матче против Рапида. Ориентировочный срок восстановления - 2-3 недели. Это означает, что Чекветадзе точно пропустит обе игры с Динамо - 23 и 29 сентября.

Напомним, в третьем раунде квалификации ЛЧ Гент одолел Рапид (2:1), а Динамо разобралось с АЗ (2: 0).

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