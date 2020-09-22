Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Динамо на "Футбол 24", стартує 23 вересня о 22:00. Бельгійці пройшли австрійський Рапід, а українці вибили нідерландський АЗ Алкмаар. Це друге єврокубкове протистояння команд. Понад 10 років тому вони вже зустрічалися у кваліфікації ЛЧ. Динамо двічі спокійно било Гент (3:1 та 3:0), але далі спіткнулося на Аяксі. З того складу в команді Луческу нині формально перебувають четверо. Денис Гармаш навіть забивав на виїзді, однак на першу гру в Бельгію не поїхав. Денис Бойко зараз запасний, а не основний. А Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв (також знає, як забивати Генту) пересіли на тренерську лаву.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ

Найбільш українська команда Бельгії. У складі "буйволів" нині виступають відразу 3 гравці збірної України. Яремчук та Безус колись грали за Динамо, тож у них є своя особлива мотивація. Ігор Пластун захищав кольори столичної Оболоні. Гент після 5-місячної перерви стартував важкувато: 4 поразки та лише 2 перемоги за 6 стартових турів у чемпіонаті. Причому центральний захисник Пластун є головним бомбардиром команди – 2 голи. Водночас Яремчук відзначився тільки з пенальті в 3 кваліфай-раунді ЛЧ. Динамо ж при Луческу вже завоювало дебютний трофей – Суперкубок України. Кияни виграли 4 офіційні матчі, тільки раз зігравши внічию.

Де дивитися матч Гент – Динамо онлайн

З цієї стадії ігри головного єврокубка показує офіційний транслятор, який придбав права на основну стадію змагань. У прямій трансляції матч Гент – Динамо дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 2" та платформі oll.tv. Перед грою там же о 21:15 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 23:55.

Перший поєдинок плей-офф кваліфікації ЛЧ також транслюють сербський Arena Sport, німецький Sky Sport 2, італійський Sky Sport Calcio, хорватський HRT 2, британський BT Sport 3, російський Матч ТВ, французький RMC Sport 1 та інші канали.