Перед поединок с Динамо в Лиге чемпионов Гент в шестом туре чемпионате Бельгии на выезде минимально обыграл Мускрон. На 30-й минуте встречи травму получил капитан "буйволов" Свен Кумс и вынужден был покинуть поле.

Гент – Динамо: матч Лиги чемпионов рассудит фартовый арбитр для украинских команд

Как сообщает издание Voetbalnieuws.be, 32-летний полузащитник из-за повреждения пропустит около двух недель – медицинское обследование показало незначительное напряжение икроножной мышцы. Таким образом опытный игрок не поможет своей команде в обоих матчах против Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, первую игру киевляне проведут на выезде – встреча в Бельгии состоится в среду, 23 сентября, в 22:00. Ответный матч пройдет на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ