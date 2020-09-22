"В первую очередь, отмечу, что Гент – очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что Гент начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае Гент – это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над Мускроном и Рапидом, которые мы анализировали.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ

Нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем достигать с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч.

Роман Яремчук – очень хороший нападающий. Сейчас он прогрессирует в Генте. В бельгийской лиге много игроков, которые скоро могут проявить себя и в топ-лигах. Для Романа, как и для других, это путь к такому трансферу. У него отличная техника, чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс. Я уверен, он на правильном пути.

Я был очень удивлен, когда узнал, что Ласло Болони уволили так быстро после назначения. Наши пути в футболе пересекались. Он очень профессиональный тренер и большой специалист. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав сменился, и, конечно, ему нужно было больше времени, чтобы построить в Генте новый боеспособный коллектив", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо бьется с Гентом за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На стадии плей-офф соперники сыграют два матча – киевляне стартуют на выезде. Игра начнется 23 сентября в 22:00. В предыдущем раунде команда Мирчи Луческу прошла АЗ.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною