"У першу чергу, відзначу, що Гент – дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це важко для будь-якої команди. Те, що Гент почав свій національний чемпіонат не найкращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку Гент – це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над Мускроном і Рапідом, які ми розібрали.

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Не можна забувати, що це протистояння складається з двох матчів. Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім досягати з нею результатів. Але коли ми говоримо про таку стадію Ліги чемпіонів, пріоритет – безперечно результат. Що стосується першого матчу, який відбудеться завтра, я готую команду до всіх можливих сценаріїв. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, якою буде гра.

Роман Яремчук – дуже хороший нападник. Зараз він прогресує в Генті. У бельгійській лізі багато гравців, які скоро можуть проявити себе і в топ-лігах. Для Романа, як і для інших, це шлях до такого трансферу. У нього відмінна техніка, відчуття гола і бомбардирські навички. За останній рік він показав хороший прогрес. Я впевнений, він на правильному шляху.

Я був дуже здивований, коли дізнався, що Ласло Болоні звільнили так швидко після призначення. Наші шляхи в футболі перетиналися. Він дуже професійний тренер і великий фахівець. Клуб купив одразу 11 нових гравців, практично весь склад змінився, і, звісно, йому потрібно було більше часу, щоб побудувати в Генті новий боєздатний колектив", – цитує Мірчу Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Динамо б'ється з Гентом за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. На стадії плей-офф суперники зіграють два матчі – кияни стартують на виїзді. Гра розпочнеться 23 вересня о 22:00. У попередньому раунді команда Мірчі Луческу пройшла АЗ.

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