Поединок рассудит судейская бригада из Румынии с Овидиу Хатеганом во главе, сообщает официальный сайт УЕФА.

Яремчук делает то, на что способны немного других нападающих в Бельгии, – тренер Гента

Арбитр является фартовым для Украины – он работал на 11 матчах украинских команд (как клубов, так и сборных) и ни в одном из них они не проигрывали. Хатеган трижды судил поединки Динамо в еврокубках – против Манчестер Сити, Наполи и Сток Сити – и во всех киевляне завершали матч вничью.

Напомним, поединок Лиги чемпионов Гент – Динамо состоится 23 сентября, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на 29 сентября.

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