Гент – Динамо: матч Ліги чемпіонів розсудить фартовий арбітр для українських команд
Стали відомі імена суддівської бригади, яка призначена на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Гент – Динамо.
Поєдинок розсудить суддівська бригада із Румунії з Овідіу Хацеганом на чолі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Арбітр є фартовим для України – він працював на 11 матчах українських команд (як клубів, так і збірних) і в жодному з них вони не програвали. Хатеган тричі судив поєдинки Динамо у єврокубках – проти Манчестер Сіті, Наполі та Сток Сіті – і в усіх кияни завершували матч внічию.
Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів Гент – Динамо відбудеться 23 вересня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на 29 вересня.
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