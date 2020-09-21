Поєдинок розсудить суддівська бригада із Румунії з Овідіу Хацеганом на чолі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Яремчук робить те, на що здатні небагато інших нападників у Бельгії, – тренер Гента

Арбітр є фартовим для України – він працював на 11 матчах українських команд (як клубів, так і збірних) і в жодному з них вони не програвали. Хатеган тричі судив поєдинки Динамо у єврокубках – проти Манчестер Сіті, Наполі та Сток Сіті – і в усіх кияни завершували матч внічию.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів Гент – Динамо відбудеться 23 вересня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на 29 вересня.

Динамо – Львів: 4 гравці поставили Луческу на межу провалу – привид Шахтаря, Шапаренко робить 2 голи, а суддя дивує