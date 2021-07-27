Главным арбитром поединка между Генком и Шахтером будет румын Овидиу Хацеган, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать его соотечественники – Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Четвертый рефери – Андрей Кивулете также из Румынии.

К слову, Хацеган уже работал на матчах Шахтера – в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он обслуживал домашний поединок "горняков" против Реала (2:0). Также румын дважды работал на матчах Динамо – против Гента (2:1) и Ювентуса (0:2), а также был главным арбитром встречи Германия – Украина (3:1) в Лиге наций.

Напомним, первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийской и украинской командами состоится в Бельгии 3 августа. Ответный матч – через неделю, 10 августа, в Киеве.

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