Головним арбітром поєдинку між Генком і Шахтарем буде румун Овідіу Хацеган, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Раду Гінгуляк і Себастьян Георге. Четвертий рефері – Андрій Ківулете – також з Румунії.

До слова, Хацеган вже працював на матчах Шахтаря – у минулому розіграші Ліги чемпіонів він обслуговував домашній поєдинок "гірників" проти Реала (2:0). Також румун двічі працював на матчах Динамо – проти Гента (2:1) та Ювентуса (0:2), а також був головним арбітром зустрічі Німеччина – Україна (3:1) у Лізі націй.

Нагадаємо, перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійською та українською командами відбудеться в Бельгії 3 серпня. Матч-відповідь – за тиждень, 10 серпня, у Києві.

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