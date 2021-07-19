"Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ – Галатасарай, было бы точно так же тяжело, как и с Генком, потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные.

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Генк – команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне Генк завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл Брюгге матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и Шахтер.

В принципе, без разницы, дома играть или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один", – цитирует Де Дзерби сайт Шахтера.

К слову, первую встречу против Генка "горняки" проведут на выезде в Бельгии 3 августа, ответный матч состоится ровно через неделю – 10 числа.

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