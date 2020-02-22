Гаттузо – о дуэли с Барселоной: Это великий клуб, но мы разыграем свою карту

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной.

"Не заставляйте меня думать об этом, оставьте в покое. Штука в том, что когда я спрашиваю у старших коллег, хорошо ли они спят, они отвечают, что со временем эта проблема с бессонницей пройдет. Но она не проходит!

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Однако я должен сказать, что эти ощущения прекрасны. Барселона большой клуб, но мы разыграем свою карту", – цитирует Гаттузо издание Football-Italia.

Напомним, уже на следующей неделе, 25 февраля, Наполи, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, на своем поле будет принимать Барселону. Начало матча в 22:00.

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