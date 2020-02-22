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Гаттузо – про дуель з Барселоною: Це великий клуб, але ми розіграємо свою карту

10:49 96 Читать на русском
Гаттузо – про дуель з Барселоною: Це великий клуб, але ми розіграємо свою карту
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною.

 

"Не змушуйте мене думати про це, залиште в спокої. Штука в тому, що коли я питаю у старших колег, чи добре вони сплять, вони відповідають, що з часом ця проблема з безсонням пройде. Але вона не проходить!

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Однак я повинен сказати, що ці відчуття прекрасні. Барселона великий клуб, але ми розіграємо свою карту", – цитує Гаттузо видання Football-Italia.

Нагадаємо, вже наступного тижня, 25 лютого, Наполі, у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, на власному полі прийматиме Барселону. Початок матчу о 22:00.

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Теги
Наполі Наполі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполі - Барселона
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