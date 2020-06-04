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"Гасперини поступил безответственно", – власть Валенсии присоединилась к травле тренера Малиновского

06:00 37 Читати українською
"Гасперини поступил безответственно", – власть Валенсии присоединилась к травле тренера Малиновского
Джан Пьеро Гасперини / Фото Evening Standard

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил очередную порцию хейта, на этот раз от Минздрава провинции Валенсия.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

"Он повел себя безответственно. Он знал, что едет в область с повышенным риском заражения, и не должен был этого делать", – цитирует главу местного Минздрава Marca.

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Напомним, Гасперини оскандалился заявлением, что подозревал у себя наличие коронавируса, когда ехал на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

Напомним, путевку в четвертьфинал самого престижного европейского турнира завоевала Аталанта, по итогам двух матчей "летучие мыши" уступили со счетом 4:8.

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Лига чемпионов Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Валенсия - Аталанта
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