"Гасперини поступил безответственно", – власть Валенсии присоединилась к травле тренера Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил очередную порцию хейта, на этот раз от Минздрава провинции Валенсия.

"Он повел себя безответственно. Он знал, что едет в область с повышенным риском заражения, и не должен был этого делать", – цитирует главу местного Минздрава Marca.

"Я не могу сейчас умереть": Гасперини пережил коронавирус после сказки Аталанты в Лиге чемпионов

Напомним, Гасперини оскандалился заявлением, что подозревал у себя наличие коронавируса, когда ехал на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

Напомним, путевку в четвертьфинал самого престижного европейского турнира завоевала Аталанта, по итогам двух матчей "летучие мыши" уступили со счетом 4:8.

Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"