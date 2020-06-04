"Гасперіні повівся безвідповідально", – влада Валенсії долучилась до цькування тренера Маліновського

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні отримав чергову порцію хейту, цього разу від МОЗ провінції Валенсія.

"Він повів себе безвідповідально. Він знав, що їде в область з підвищеним ризиком зараження, і не повинен був цього робити", – цитує очільника місцевого МОЗ Marca.

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Нагадаємо, Гасперіні оскандалився заявою, що підозрював у себе наявність коронавірусу, коли їхав на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Нагадаємо, путівку у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру завоювала Аталанта, за підсумками двох матчів "кажани" поступились з рахунком 4:8.

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