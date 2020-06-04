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"Гасперіні повівся безвідповідально", – влада Валенсії долучилась до цькування тренера Маліновського

06:00 258 Читать на русском
"Гасперіні повівся безвідповідально", – влада Валенсії долучилась до цькування тренера Маліновського
Джан П'єро Гасперіні / Фото Evening Standard

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні отримав чергову порцію хейту, цього разу від МОЗ провінції Валенсія.

21’ Кевін Гамейро
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосіп Ілічіч 3’
Йосіп Ілічіч 43’
Йосіп Ілічіч 71’
Йосіп Ілічіч 82’
3’ Йосіп Ілічіч
21’ Кевін Гамейро
43’ Йосіп Ілічіч
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосіп Ілічіч
82’ Йосіп Ілічіч

"Він повів себе безвідповідально. Він знав, що їде в область з підвищеним ризиком зараження, і не повинен був цього робити", – цитує очільника місцевого МОЗ Marca.

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Нагадаємо, Гасперіні оскандалився заявою, що підозрював у себе наявність коронавірусу, коли їхав на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Нагадаємо, путівку у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру завоювала Аталанта, за підсумками двох матчів "кажани" поступились з рахунком 4:8.

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Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Валенсія - Аталанта
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