Гасперіні озвучив рецепт успіху для Маліновського та компанії

Головний тренер Аталанти з Бергамо Джан П'єро Гасперіні відповів на запитання журналістів напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Валенсії.

"Ліга чемпіонів завжди дарує особливі емоції, і нам потрібно показати свій найкращий футбол. Зараз у нас є все для того, щоб видати відмінний матч. Потрібно зберігати позитивний настрій і не піддаватися ейфорії.

Аталанта – Валенсія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Не забувайте, що Валенсія обіграла в гостях Аякс і Челсі. Це справді небезпечний суперник, але ми повинні концентруватися на своїй грі. Хворих і травмованих у нас немає, і всі з нетерпінням чекають початку битви", – цитує керманича "Богині" офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Аталанта – Валенсія відбудеться у середу, 19 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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