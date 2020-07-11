Гасперіні: Матч проти Ювентуса – імітація майбутньої гри з ПСЖ

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оригінально порівняв ПСЖ із Ювентусом після результатів жеребкування Ліги чемпіонів.

"ПСЖ – відмінна команда, яка прагне виграти Лігу чемпіонів. Ми вже відчули на смак атмосферу єврокубків. Упевнений, що протистояння вийде емоційним. Однак, наразі ми повинні зосередитися на чемпіонаті. У нас ще буде час подумати про Лігу чемпіонів.

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Попереду гра з Ювентусом, яка закладе для нас фундамент напередодні Ліги чемпіонів. Цей матч дозволить протестувати стабільність нашої команди і стиль гри.

Ювентус є ще одним претендентом на ЛЧ. Це буде імітація виклику, з яким ми можемо зіткнутися в матчі з ПСЖ. Підійдемо до гри з увагою і концентрацією", – наводить слова Гасперіні офіційний сайт Аталанти.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Аталанта відбудеться вже сьогодні, 11 липня, о 22:45. А от з ПСЖ бергамаски змагатимуться аж через місяць. Додамо, що замість традиційного двоматчевого протистояння команди проведуть лише один поєдинок на нейтральному полі. Чвертьфінали Ліги чемпіонів мають відбутись з 12 по 15 серпня.

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