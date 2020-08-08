toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ

Гарсия – о проходе Ювентуса в ЛЧ: Я вполне осознаю все величие подвига Лиона

10:56 - Читати українською
Гарсия – о проходе Ювентуса в ЛЧ: Я вполне осознаю все величие подвига Лиона
Уверенный Руди Гарсия / Image Photo Agency

Главный тренер Лиона Руди Гарсия озвучил свое мнение относительно матча 1/8 Лиги чемпионов против Ювентуса.

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
Мемфис Депай 12’
12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

"Я полностью осознаю всю величину нашего подвига. Я много раз приезжал в Турин во главе Ромы.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

Сегодня мы противостояли Роналду, игроку неземного уровня, забившему великолепный второй гол. Я горжусь нашими болельщиками и Лионом", – цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. В четвертьфинале команда Гарсии сыграет против Манчестер Сити, который выбил из ЛЧ мадридский Реал.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

blog_ava
Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал
00:19
12028
Теги
Лига чемпионов Ювентус - Лион Лион Лион Руди Руди Гарсия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
25
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?