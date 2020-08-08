Гарсия – о проходе Ювентуса в ЛЧ: Я вполне осознаю все величие подвига Лиона

"Я полностью осознаю всю величину нашего подвига. Я много раз приезжал в Турин во главе Ромы.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

Сегодня мы противостояли Роналду, игроку неземного уровня, забившему великолепный второй гол. Я горжусь нашими болельщиками и Лионом", – цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. В четвертьфинале команда Гарсии сыграет против Манчестер Сити, который выбил из ЛЧ мадридский Реал.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал