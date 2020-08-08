toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН ДИНАМО БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ

Гарсія – про прохід Ювентуса в ЛЧ: Я цілком усвідомлюю всю велич подвигу Ліона

10:56 - Читать на русском
Гарсія – про прохід Ювентуса в ЛЧ: Я цілком усвідомлюю всю велич подвигу Ліона
Впевнений Руді Гарсія / Image Photo Agency

Головний тренер Ліона Руді Гарсія озвучив свою думку щодо матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

"Я цілком усвідомлюю всю велич нашого подвигу у матчі з Ювентусом. Я багато разів приїжджав у Турин на чолі Роми.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Сьогодні ми протистояли Роналду, гравцеві неземного рівня, який забив чудовий другий гол. Я пишаюся нашими уболівальниками і Ліоном", – цитує Гарсію офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. В чвертьфіналі команда Гарсії зіграє проти Манчестер Сіті, який вибив з ЛЧ мадридський Реал.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

blog_ava
Головні новини 7 серпня: Роналду вилетів з Ліги чемпіонів, Ман Сіті – в 1/4 фіналу, секретний дебют Луческу в Динамо
07:00
8072
Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Ліон Ліон Ліон Руді Руді Гарсія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
6
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?