Гарсія – про прохід Ювентуса в ЛЧ: Я цілком усвідомлюю всю велич подвигу Ліона

"Я цілком усвідомлюю всю велич нашого подвигу у матчі з Ювентусом. Я багато разів приїжджав у Турин на чолі Роми.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Сьогодні ми протистояли Роналду, гравцеві неземного рівня, який забив чудовий другий гол. Я пишаюся нашими уболівальниками і Ліоном", – цитує Гарсію офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. В чвертьфіналі команда Гарсії зіграє проти Манчестер Сіті, який вибив з ЛЧ мадридський Реал.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал