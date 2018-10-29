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Галатасарай – Шальке: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

24 октября 21:01 1479 Читати українською
Галатасарай – Шальке: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Галатасарай – Шальке: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Наставники турецкого Галатасарая и немецкого Шальке определились со стартовыми составами команд на поединок 3-го тура Лиги чемпионов в группе F.

Матч Галатасарай – Шальке начнется в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Отметим, что украинец Евгений Коноплянка выйдет на поле со стартовых минут в составе гостей. А за стамбульцев сыграет экс-"динамовец" Юнес Беланда.

Галатасарай: Муслера, Гюмюс, Кабак, Родригес, Беланда, Дердийок, Донк, Линнес, Майкон, Нагатомо, Ндиайе

Шальке: Нюбель, Мендил, Настасич, Ут, Сердар, Коноплянка, Руди, Стамбули, Калиджури, Сане, Эмболо

Лига чемпионов3 турТюрк Телеком Арена (Стамбул)

Галатасарай - Шальке: Среда 24 октября 2018

Галатасарай
Матч окончен
0 : 0
Шальке
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