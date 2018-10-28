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Галатасарай – Шальке: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

24 жовтня 21:01 730 Читать на русском
Галатасарай – Шальке: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Галатасарай – Шальке: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Тренери турецького Галатасарая і німецького Шальке визначилися зі стартовими складами команд на поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів у групі F.

Матч Галатасарай – Шальке розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Відзначимо, що українець Євген Коноплянка вийде на поле зі стартових хвилин у складі гостей. За стамбульців натомість зіграє екс-"динамівець" Юнес Беланда.

Галатасарай: Муслера, Гюмюс, Кабак, Родрігес, Беланда, Дердійок, Донк, Ліннес, Майкон, Нагатомо, Ндіайє

Шальке: Нюбель, Менділ, Настасіч, Ут, Сердар, Коноплянка, Руді, Стамбулі, Каліджурі, Сане, Емболо

Ліга чемпіонів3 турТюрк Телеком Арена (Стамбул)

Галатасарай - Шальке: Середа 24 жовтня 2018

Галатасарай
Матч завершено
0 : 0
Шальке
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