Мадридці не змогли нав'язати боротьбу ПСЖ, але були близькими, аби привезти зі столиці Франції нічию після першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ. Лише магія Кіліана Мбаппе вже у компенсований час забезпечила господарям перемогу.

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Не дивно, що парижани бурхливо відреагували на переможний гол. У розпал святкування Леандро Паредес ледь не зламав ніс своєму головному тренеру. Про це розповів Маурісіо Почеттіно.

"Після гола Мбаппе я відчув дві речі. Перша – це радість, а друга – те, що Паредес на радощах врізався в мене і влетів своїм підборіддям у мій ніс. Спершу я думав, що ув мене перелом. Я покликав лікарів, сказав, що у мене, здається, зламаний ніс, але, здається, все обійшлося", – цитує Почеттіно Marca.

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