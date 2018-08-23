Фрэнки де Йонг: В Киеве мы должны закончить начатое дело

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг прокомментировал победу над Динамо в первом матче противостояния в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"3:1 – хороший результат, но могло быть и лучше. Первая половина в нашем исполнении была хорошая, но мы пропустили гол после углового. Во втором тайме мы должны были сыграть намного лучше.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Если мы сыграем в ответном матче так же, как в первом тайме в Амстердаме, то все будет хорошо. У нас хорошее преимущество перед ответной встречей. Мы должны закончить начатое дело в Киеве", – цитирует де Йонга FOX Sports.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве. Начало в 22:00.