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Фрэнки де Йонг: В Киеве мы должны закончить начатое дело

17:51 24 Читати українською
Фрэнки де Йонг: В Киеве мы должны закончить начатое дело
Фрэнки де Йонг / соцсети

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг прокомментировал победу над Динамо в первом матче противостояния в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"3:1 – хороший результат, но могло быть и лучше. Первая половина в нашем исполнении была хорошая, но мы пропустили гол после углового. Во втором тайме мы должны были сыграть намного лучше.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Если мы сыграем в ответном матче так же, как в первом тайме в Амстердаме, то все будет хорошо. У нас хорошее преимущество перед ответной встречей. Мы должны закончить начатое дело в Киеве", – цитирует де Йонга FOX Sports.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве. Начало в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Аякс Аякс Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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