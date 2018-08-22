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Аякс – Динамо – видео голов

22:40 909 Читати українською
Аякс – Динамо – видео голов
Аякс – Динамо – видео голов и обзор матча

Динамо играет вничью с Аяксом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аякс – Динамо.

Аякс уже на 2-й минуте открыл счет. Хаким Зиеш выполнил навес в штрафную киевлян, а там Душан Тадич отпасовал на Донни Ван де Беека, который нанес удар по воротам. Стоит отметить неуверенную игру голкипера Динамо Дениса Бойко в голевом эпизоде.

Томаш Кендзера на 16-й минуте восстановил равновесие. Поляк удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс

live 45'
3 : 1
Динамо Киев
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Теги
Лига чемпионов Видеоновости Донни ван де Беек Донни ван де Беек Аякс - Динамо Киев
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