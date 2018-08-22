Аякс – Динамо – видео голов

Динамо играет вничью с Аяксом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аякс – Динамо.

Аякс уже на 2-й минуте открыл счет. Хаким Зиеш выполнил навес в штрафную киевлян, а там Душан Тадич отпасовал на Донни Ван де Беека, который нанес удар по воротам. Стоит отметить неуверенную игру голкипера Динамо Дениса Бойко в голевом эпизоде.