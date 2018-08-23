Френкі де Йонг: В Києві ми повинні закінчити розпочату справу

Ліга чемпіонів — 18:00 2747
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс
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Пеллегріні готує зміни у стартовому складі Вест Хема: Ярмоленко може отримати свій шансАнглія — 16:53 739
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"Відкриваю очі після операції і не вірю – це ж Ребров!" Футболіст з АТО – про вірші Нігояна і бронежилет Аміни ОкуєвоїІнтерв’ю — 16:00 2001
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Хацкевич: Гармаш у центрі поля створював більшість для АяксаЛіга чемпіонів — 15:23 3023
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Коноплянка не зіграє у першому турі БундеслігиНімеччина — 15:14 621
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