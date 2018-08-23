Френкі де Йонг: В Києві ми повинні закінчити розпочату справу

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг прокоментував перемогу над Динамо в першому матчі протистояння в рамках раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

"3:1 – хороший результат, але могло бути і краще. Перша половина в нашому виконанні була хороша, проте ми пропустили гол після кутового. У другому таймі ми повинні були зіграти набагато краще.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Якщо ми зіграємо в матчі-відповіді так само, як в першому таймі в Амстердамі, то все буде добре. У нас хороша перевага перед матчем-відповіддю. Ми повинні закінчити розпочату справу в Києві", – цитує де Йонга FOX Sports.

Матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня в Києві. Початок о 22:00.