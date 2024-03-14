Цього сезону Франція та Нідерланди боролися за п'яте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, оскільки воно дає змогу делегувати в Лігу чемпіонів чотирьох учасників. Виліт ПСВ із Ліги чемпіонів означає, що в сезоні 2025/26 у Франції в головному європейському клубному турнірі буде чотири команди.

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Щоправда, четверта команда не отримала пряму путівку до групового етапу – їй доведеться пройти кваліфікацію. Франції буде важко утримати на п'ятому місці таблиці коефіцієнтом, оскільки в наступному сезоні "згорять" очки, які країна заробила в успішному для себе сезоні 2019/20 – тоді ПСЖ досяг фіналу Ліги чемпіонів, а Ліон – півфіналу турніру.

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