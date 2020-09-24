"Для меня этот матч стал особенным – я забил первый гол за Гент. Для форварда всегда очень важно забивать голы, особенно в таких играх. К сожалению, мы проиграли, но лично для меня было очень важно отличиться за свою команду. Я очень счастлив и постараюсь продолжать в том же духе.

Гент – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Последние недели были непростыми, поскольку команда пережила две смены главного тренера. Но, считаю, мы справимся с этим, ведь мы показали хорошие результаты в двух предыдущих матчах.

После удаления мне пришлось сместиться на фланг. Это не лучшая для меня позиция, но я стараюсь делать все, на что я способен.

Результат матча для нас крайне отрицательный. Бесспорно, нас ждет очень тяжелая игра в Киеве. Ведь теперь соперник ведет в счете, и нам необходимо забивать минимум два мяча и не пропускать. Конечно, это будет очень непросто сделать, но я считаю, что нам по силам победить в ответном матче", – цитирует Кляйндинста официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент на своем поле уступил Динамо (1:2), а единственный гол в составе бельгийцев забил именно Кляйндинст, заменив нашего Романа Яремчука из-за травмы.

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