"Для мене цей матч став особливим – я забив перший гол за Гент. Для форварда завжди дуже важливо забивати голи, особливо в таких іграх. На жаль, ми програли, але особисто для мене було дуже важливо відзначитись за свою команду. Я дуже щасливий і постараюся продовжувати в тому ж дусі.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Останні тижні були непростими, оскільки команда пережила дві зміни головного тренера. Але, вважаю, ми впораємося з цим, адже ми показали хороші результати у двох попередніх матчах.

Після вилучення мені довелося зміститися на фланг. Це не найкраща для мене позиція, але я намагаюся робити все, на що я здатен.

Результат матчу для нас вкрай негативний. Безперечно, на нас чекає дуже важка гра у Києві. Адже тепер суперник веде в рахунку, і нам необхідно забивати принаймні два м'ячі і не пропускати. Звісно, це буде дуже непросто зробити, але я вважаю, що нам під силу перемогти у матчі-відповіді", – цитує Кляйндінста офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів Гент на власному полі поступився Динамо (1:2), а єдиний гол у складі бельгійців забив саме Кляйндінст, замінивши нашого Романа Яремчука через травму.

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