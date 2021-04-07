Полузащитник английского Манчестер Сити Фил Фоден отредактировал одну из страниц истории Лиги чемпионов в первом матче 1/4 финала против дортмундской Боруссии.

Хавбек стал самым молодым англичанином, забившим победный мяч в турнире, сообщает Opta Sports.

Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1 – видео голов и обзор матча

Благодаря голу на последней минуте основного времени 20-летний Фоден побил рекорд Уэйна Руни. Экс-форвард Эвертона и Манчестер Юнайтед оформил решающий гол в ворота Милана в 21 год и 182 дня. Тот поединок состоялся в апреле 2007-го.

К слову, в нынешнем сезоне Фил Фоден провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Нынешняя кампания – уже четвертая для таланта на профессиональном уровне.

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