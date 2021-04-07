Півзахисник англійського Манчестер Сіті Філ Фоден відредагував одну зі сторінок історії Ліги чемпіонів у першому матчі 1/4 фіналу проти дортмундської Борусії.

Хавбек став наймолодшим англійцем, який забив переможний м'яч у турнірі, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Сіті – Борусія Д – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Завдяки голу на останній хвилині основного часу 20-річний Фоден побив рекорд Вейна Руні. Екс-форвард Евертона та Манчестер Юнайтед оформив вирішальний гол Мілану в 21 рік і 182 дні. Той поєдинок відбувся у квітні 2007-го.

До слова, в нинішньому сезоні Філ Фоден провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Цьогорічна кампанія – уже четверта для таланта на професіональному рівні.

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