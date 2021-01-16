В сети без лишних трудностей можно найти множество фотографий с уроженцами Мерсисайда, в детстве болевших за Эвертон, но попавших в лучи славы в нескольких сотнях метров от Гудисон Парк – на Энфилде. Этим путем мог пойти и Уэйн Руни. Его семья имела ирландские корни, жила в католическом районе Ливерпуля и, конечно же, болела за "ирисок". Сам будущий форвард молился на тамошнего тафгая Данкана Фергюсона и первый свой выбор сделал в пользу Эвертона, хотя имел предложение и от "красных".

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За "синих" Руни отыграл всего три сезона – два на старте карьеры и один на финише. Однако, именно Эвертон сделал из него того, кто засиял на Олд Траффорд и обновил множество достижений героев прошлого. Но первые бомбардирские подвиги Руни устроил именно на Гудисоне. Здесь его любили и ненавидели и вместе с болельщиками МЮ могут разделить печаль от завершения игровой карьеры. Пока никто не знает, как сложится судьба Руни-тренера. Однако то, что Руни-игрок – феномен – несомненно. Минимум пять эпизодов это подтвердят...

Положил на лопатки непобедимый Арсенал

За пять дней до своего 17-летия Руни голом на последней минуте принес "ирискам" победу над Арсеналом. Этот забитый мяч положил конец 30-матчевой серии "канониров" без поражений, а также сделал таланта самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги. Позже это достижение превзошли Джеймс Милнер и еще один воспитанник Эвертона – Джеймс Вон. Совет пораженного комментатора – Remember the name, Wayne Rooney – пошел в народ. О нем заговорили по всему Туманному Альбиону. Легендарный тренер лондонцев Арсен Венгер после поединка заявил, что не видел большего английского таланта с тех пор, как перебрался в Британию.

Дебютний гол Руні за Евертон. pic.twitter.com/EZCCDBSmxA — Антон Федорців (@afedortsiv) January 16, 2021

Феноменально дебютировал за Манчестер Юнайтед

Жаркое трансферное лето 2004-го ознаменовалось падением еще одного рекорда. 18-летний Руни перебрался на Олд Траффорд за 25,6 млн фунтов и стал самым дорогим тинейджером в истории. Трансфер в МЮ был невероятным давлением. Что и говорить, если сам легендарный Денис Лоу отреагировал на переход так: "Руни может многое. В конце концов, все рекорды Юнайтед будут его". Юниор, однако, с испытанием справился и поразил в дебютном матче. К манкунианцам в рамках группового этапа Лиги чемпионов приехал Фенербахче, а Уэйн Руни оформил хет-трик и добавил в свой актив еще и ассист на Бельона.

Сыграл главную роль в избиении Арсенала 8:2

Матч, ставший началом конца эпохи Арсена Венгера в Арсенале. "Канониры" в тот день попали под настоящий каток манкунианцев, а за рулем машины оказался именно Руни. Англичанин после ухода Роналду стал лидером атак "красных дьяволов" и регулярно вел своих партнеров в бой, пусть еще и без капитанской повязки (ее в то время носил Эвра). С лондонцами Руни оформил хет-трик и отдал результативную передачу на Нани. Один из забитых мячей стал для "десятки" особенным – 150-м в футболке Юнайтед.

Оформил лучший гол в истории АПЛ

"Это было потрясающе. Невероятно. У нас было несколько фантастических голов, но с точки зрения исполнения... вы никогда не увидите такого", – заявил сэр Алекс Фергюсон после манкунианского дерби в феврале 2011-го. Свободный художник Руни написал настоящий шедевр на 78-й минуте противостояния с Сити. Нани, казалось бы, наугад забросил в штрафную "горожан", но там лидер МЮ отклеился от оппонента и выполнил шедевральный удар через себя в падении. Сам Руни впоследствии назвал этот мяч лучшим в своей карьере.

Саме та бісіклета в дербі. pic.twitter.com/Zc5iRUyWhz — Антон Федорців (@afedortsiv) January 16, 2021

Побил рекорды сэра Бобби Чарльтона

Пантеон Олд Траффорд в эпоху Фергюсона пополнился десятком героев. Однако, место Руни – особенное. Именно этот уроженец пригорода Ливерпуля побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов в футболке Юнайтед, державшийся 44 года. Приятно разочаровать чемпиона мира-1966 Руни сумел дважды. За два года до своего 250-го мяча в составе манкунианцев (у Чарльтона навсегда осталось 249) он обновил его достижение и в сборной Англии. В течение 45-ти лет никто не мог превзойти сэра Бобби в списке бомбардиров "Трех львов". Ни Линекер, ни Ширер с Оуэном не смогли забить в составе национальной команды больше Чарльтона (49 мячей). А Руни смог – в отборе к Евро-2016 он реализовал одиннадцатиметровый в ворота швейцарцев и впоследствии поднял планку до 53-х голов.

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