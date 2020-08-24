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Флик: Не знаю, как долго Бавария будет праздновать – я не ставил никаких дедлайнов

08:55 - Читати українською
Флик: Не знаю, как долго Бавария будет праздновать – я не ставил никаких дедлайнов
Ханс-Дитер Флик / ФК Бавария

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над французским ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

"Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же „Бавария“ намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.

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Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на высоте. Возможно, Коман в этом сезоне наконец вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет забивать голы.

Я не ставил никаких дедлайнов, когда должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты просто нужно веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", – сказал Флик в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в лиссабонском финале Лиги чемпионов мюнхенцы минимально одолели парижан со счетом 1:0 и в шестой раз в своей истории стали победителем турнира.

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Бавария Бавария Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик Кингсли Кингсли Коман Арьен Арьен Роббен Франк Франк Рибери Роберт Роберт Левандовски
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