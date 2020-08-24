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Флік: Не знаю, як довго Баварія святкуватиме – я не ставив жодних дедлайнів

08:55 - Читать на русском
Флік: Не знаю, як довго Баварія святкуватиме – я не ставив жодних дедлайнів
Ганс-Дітер Флік / ФК Баварія

Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди над французьким ПСЖ (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"Ми зіграли дуже здорово, хоча багато хто дивувався, як же Баварія планує оборонятися проти суперника з такою лінією нападу. Думаю, у цьому плані ми попрацювали на славу. Ставлення до справи було відповідним.

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Ми завдали супернику безліч проблем. Просто приголомшливо працювали в обороні, аж до самого кінця. Було неймовірно спостерігати, який ривок до м'яча на 92-й хвилині зробив Лєвандовскі. Командна гра була сьогодні на висоті. Можливо, Коман у цьому сезоні нарешті вийшов з тіні Рібері і Роббена. Він дуже талановитий і сьогодні показав, що також вміє забивати голи.

Я не ставив жодних дедлайнів, коли має закінчитися вечірка. Святкувати якраз і треба тоді, коли добиваєшся чогось великого. У такі моменти просто потрібно веселитися, і зараз я не можу сказати, як довго ми будемо святкувати", – сказав Флік у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у лісабонському фіналі Ліги чемпіонів мюнхенці мінімально здолали парижан з рахунком 1:0 і вшосте у своїй історії стали переможцем турніру.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія ПСЖ - Баварія Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік Кінгслі Кінгслі Коман Ар'єн Ар'єн Роббен Франк Франк Рібері Роберт Роберт Лєвандовскі
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