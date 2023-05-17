Интер впервые за последние 13 лет пробился в финал самого престижного евротурнира, пройдя Милан. После триумфа в первом поединке (2:0), "нерадзурри" в ответном матче ограничились минимальной победой. Единственный мяч во встрече забил Лаутаро Мартинес. Аргентинец стал лишь пятым игроком в истории клуба, которому удалось отличиться 10 голами в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

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Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"