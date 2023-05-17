Інтер вперше за останні 13 років пробився до фіналу найпрестижнішого євротурніру, пройшовши Мілан. Після тріумфу у першому поєдинку (2:0), "нерадзуррі" у матчі-відповіді обмежились мінімальною перемогою. Єдиний м'яч у зустрічі забив Лаутаро Мартінес. Аргентинець став лише п'ятим гравцем в історії клубу, якому вдалось відзначитися 10 голами в рамках одного розіграшу Ліги чемпіонів.

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Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"