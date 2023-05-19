Финал между Барселоной и Вольфсбургом в женской Лиге чемпионов вызвал уникальный ажиотаж
Барселона и Вольфсбург в женской Лиге чемпионов сыграют при полных трибунах.
На своем сайте УЕФА объявила, что все билеты на финал женской Лиги чемпионов были проданы. В продажу было выпущено более 34 100 билетов.
Вольфсбург одолел Арсенал в напряженном матче и оформил выход в финал женской Лиги чемпионов.
Все говорит о том, что предстоящий поединок побьет рекорд посещаемости женского футбольного матча в Нидерландах, установленный в 2019 году, когда сборная Нидерландов играла против Австралии – также на стадионе ПСВ. Тогда встречу посмотрели 30640 зрителей.
Напомним, что в финале женской Лиги чемпионов, который пройдет в Эйндховене, встретятся Барселона и Вольфсбург. Матч запланирован на 3 июня.
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