Барселона та Вольфсбург в жіночій Лізі чемпіонів зіграють при повних трибунах.

На своєму сайті УЄФА оголосила, що всі квитки на фінал жіночої Ліги чемпіонів були продані. В продаж було випущено понад 34 100 квитків.

Вольфсбург здолав Арсенал в напруженому матчі та оформив вихід у фінал жіночої Ліги чемпіонів

Все говорить про те, що майбутній поєдинок поб’є рекорд відвідуваності жіночого футбольного матчу в Нідерландах, встановлений у 2019 році, коли збірна Нідерландів грала проти Австралії – також на стадіоні ПСВ. Тоді зустріч подивилися 30 640 глядачів.

Нагадаємо, що у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться в Ейндховені, зустрінуться Барселона та Вольфсбург. Матч заплановано на 3 червня.

Барселона розписала нічию з Челсі та вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів – забивали тільки норвежки