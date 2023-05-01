Арсенал уступил Вольфсбургу в ответном матче полуфинала женской Лиги чемпионов. Результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов. Полуфинал, ответный матч

Арсенал – Вольфсбург – 2:3 (по сумме двух матчей – 4:5)

Голы: Блакстениус, 11, Битти, 75, Рурд, 42, Попп, 58

Встреча между командами в Германии завершилась вничью со счетом 2:2. Обе не упустили шанс получить путевку в финал, где своего соперника уже ждала Барселона.

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Первый тайм начался с быстрого гола хозяев поля. Уже на 11-й минуте отличилась Блакстениус. Владение было почти ровным, но Вольфсбург чаще наносил удары по воротам Арсенала. В конце концов старания гостей привели к забитому мячу на исходе первой половины игры.

После перерыва Попп вывела свою команду вперед, забив на 58 минуте. "Канониры" выровняли игру во втором тайме. После пропущенного гола Арсенал оборонялся более надежно, а атаки стали острее. Юнас Эйдевалль провел несколько замен, которые оказали большое влияние на игру его подопечных. На 75 минуте Битти сравняла счет. До завершения второго тайма цифры на табло не изменились. Команды перевели встречу в овер-тайм.

В добавленное время у Вольфсбурга было несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, но футболистки распорядились своими возможностями. При позиционной игре у Арсенала мало что получалось, чаще они пытались найти своих атакующих игроков длинными передачами. Но это не принесло пользы. Вольфсбург же насел на ворота соперника. Суета в штрафной "канониров" позволила Бремер забить на 119 минуте и вывести "волчиц" вперед. К концу встречи счет не поменялся.

Таким образом, немецкая команда сыграет в финале против Барселоны. Напомним, что матч состоится 3 июня в Эйндховене.