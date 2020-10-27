Ференцварош принимает киевское Динамо в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Какой прогноз на матч Ференцварош - Динамо и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Ференцварош – Динамо состоится в среду, 28 октября, в Будапеште на Гроупама Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ференцварош – Динамо: прогноз букмекером на матч Лиги чемпионов

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают киевлян. На победу команды Мирчи Луческу можно поставить с достаточно высоким коэффициентом 2,30. Потенциальный успех венгров оценили более высоким баллом – 3,25. Наименее вероятным результатом считается ничья – 3,30.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожие цифры. Правда, здесь немного больше верят в победу Динамо. На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,20. Возможная победа подопечных Сергея Реброва оценена хорошим коэффициентом – 3,20. А на ничью можно поставить с таким же баллом 3,30.

Напомним, что венгров тренирует бывший наставник киевлян Сергей Ребров. В первом туре обе команды проиграли. Динамо в Киеве пропустило от Ювентуса два "сухих" мяча, а Ференцварош на выезде потерпел сокрушительное поражение от Барселоны – 1:5. Интересно, что единственный гол Фради в том матче забил украинец Игорь Харатин.

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