Ференцварош приймає київське Динамо у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на матч Ференцварош – Динамо і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Ференцварош – Динамо відбудеться у середу, 28 жовтня, в Будапешті на Гроупама Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Ференцварош – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці британської контори William Hill фаворитом протистояння вважають киян. На перемогу команди Мірчі Луческу можна поставити з доволі високим коефіцієнтом 2,30. Потенційний успіх угорців оцінили дещо вищим балом – 3,25. Найменш вірогідним результатом вважається нічия – 3,30.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут трішки більше вірять у перемогу Динамо. На звитягу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Імовірна перемога підопічних Сергія Реброва оцінена хорошим коефіцієнтом – 3,20. А на нічию можна поставити з таким самим балом 3,30.

Нагадаємо, що угорців тренує колишній наставник киян Сергій Ребров. У першому турі обидві команди програли. Динамо в Києві пропустило від Ювентуса два "сухих" м'ячі, а Ференцварош на виїзді зазнав нищівної поразки від Барселони – 1:5. Цікаво, що єдиний гол Фраді у тому матчі забив українець Ігор Харатін.

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