Матч групового етапу Ліги чемпіонів між Ференцварошем та Динамо розсудять словацькі арбітри.

Поєдинок другого туру Ліги чемпіонів між командами Сергія Реброва та Мірчі Луческу розсудиться суддівська бригада на чолі з Іваном Кружляком.

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Офіційний сайт Динамо повідомляє, що 36-річному рефері будуть допомагати асистенти Томаш Сомолані зі Словаччини і Сиріл Гренгуар з Франції.

Зазначимо, що Кружляк є фартовим арбітром для українських команд – він працював на 6 матчах Динамо, Шахтаря, Дніпра та збірної України, які завершувались позитивним результатом (5 перемог та нічия київського клубу в матчі з Лаціо).

Нагадаємо, поєдинок між Ференцарошем та Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00.

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