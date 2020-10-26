Ференцварош – Динамо: матч Ліги чемпіонів проти команди Реброва розсудить фартовий арбітр для українців
Матч групового етапу Ліги чемпіонів між Ференцварошем та Динамо розсудять словацькі арбітри.
Поєдинок другого туру Ліги чемпіонів між командами Сергія Реброва та Мірчі Луческу розсудиться суддівська бригада на чолі з Іваном Кружляком.
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Офіційний сайт Динамо повідомляє, що 36-річному рефері будуть допомагати асистенти Томаш Сомолані зі Словаччини і Сиріл Гренгуар з Франції.
Зазначимо, що Кружляк є фартовим арбітром для українських команд – він працював на 6 матчах Динамо, Шахтаря, Дніпра та збірної України, які завершувались позитивним результатом (5 перемог та нічия київського клубу в матчі з Лаціо).
Нагадаємо, поєдинок між Ференцарошем та Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00.
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