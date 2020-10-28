Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и венгерская команды выйдут на поединок 2-го тура группы G Лиги чемпионов.

Утром, 28 октября, на предматчевом организационном совещании было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч Динамо и Ференцварош.

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Как информирует официальный сайт "бело-синих", подопечные Мирчи Луческу выйдут на поле в белой форме, а голкипер наденет серый комплект экипировки. Команда Сергея Реброва будет играть в черно-зеленых футболках, вратарь будет в красном.

Интересно, что Ференцварош сможет рассчитывать на существенную поддержку своих болельщиков – на матче разрешено заполнить трибуны стадиона на 35%.

Напомним, поединок второго тура группового этапа ЛЧ между Ференцварошем и Динамо состоится сегодня, 28 октября, начало в 22:00.

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