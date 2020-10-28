"Ференцварош – очень организованная команда, играет в короткий пас, не бьет мяч. Тренер, который раньше был в Динамо, добился больших успехов.

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Будет очень сложный матч. И мы давно не играли в ЛЧ. Против Ференцвароша будет амбициозный матч", – сказал Виталий Буяльский в коментарии Футбол News.

Напомним, матч второго тура группового этапа ЛЧ между Ференцварошем и Динамо состоится сегодня, 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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