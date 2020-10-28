Венгерский экс-защитник Динамо Ласло Боднар поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы G самого престижного еврокубка между Ференцварошем и Динамо.

"В середине октября общался с Ребровым. Сошлись во мнении, что Динамо – хорошая сплоченная команда, но не непобедимая.

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Победа Ференцвароша в этом матче будет означать славу не только клуба, но и всего венгерского футбола", – сказал Боднар в интервью изданию Nemzeti Sport.

Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

Ласло Боднар выступал в футболке киевлян с 2000 по 2004 гг. и успел завоевать с "бело-синими" два чемпионства и Кубок Украины.

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