Угорський екс- захисник Динамо Ласло Боднар поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групи G найпрестижнішого євротурніру між Ференцварошем та Динамо.

"У середині жовтня спілкувався з Ребровим. Зійшлися на думці, що Динамо – хороша згуртована команда, але не непереможна.

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Перемога Ференцвароша у цьому матчі буде означати славу не тільки клубу, але і всього угорського футболу", – сказав Боднар в інтерв'ю виданню Nemzeti Sport.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

Ласло Боднар виступав у футболці киян з 2000 по 2004 рр. і встиг завоювати з "біло-синіми" два чемпіонства та Кубок України.

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