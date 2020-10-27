"Перед матчем против Барселоны журналисты спросили меня, насколько нам нужно адаптироваться к игре Барселоны. Тогда я ответил, что Ференцварош не был в ЛЧ в течение 25 лет, поэтому, видимо, придется адаптироваться к своему оппоненту. В среду мы также встретимся с очень сильным соперником, но мы играем дома, я думаю, что наша собственная игра должна строиться на доминации.

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Очевидно, у меня особые эмоции перед матчем с Динамо, но я профессионал, это не влияет на мою работу. Я очень люблю готовиться против таких серьезных команд, как киевская, мы работали, чтобы играть престижные матчи. Мне также очень приятно, что Динамо вновь попало в Лигу чемпионов.

Мои ожидания такие же, как и неделю назад против Барселоны, мы хотим показать конкурентную игру. Очки не всегда имеют значения. Мы всегда хотим победить, но я сосредотачиваюсь не в очках, а на том, чтобы игроки показали максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов – это самый высокий уровень футбола. Мы примем нашего соперника на домашней арене в среду, потребуется максимальная концентрация, я ожидаю 100-процентной мотивации от игроков.

В моей голове сейчас не только следующий, но и три ближайших матча. Но независимо от этого, мы сначала на 100 процентов подготовим игроков против Динамо", – цитирует Реброва официальный сайт венгерского клуба.

Напомним, матч Ференцварош – Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре венгры уступили Барселоне (1:5).

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