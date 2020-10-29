"Конечно хотелось победить сегодня. Игра давалась, игра получалась. Первый тайм выиграли 2:0. По ходу матча все шло хорошо, но, наверное, первый пропущений мяч... мы немножко сели ниже и Ференцварош начал больше атаковать, больше играть флангами, забросами. К сожалению закончили 2:2, не скажу что это хороший результат для нас по ходу матча.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Что пошло не так? После первого пропущеного мяча Ференцварош почувствовал кровь и начал больше атаковать. Им терять было нечего, они пошли большими силами вперед и это, наверное, был один из ключевых моментов во втором тайме и в матче в целом.

Вышли ли мы расслаблеными на второй тайм? Да нет. Мы полностью выполняли установку тренера, играли правильно и хорошо. Я не скажу, что Ференцварош, судя по началу второго тайма, как-то изменил свою игру, что-то было по-другому. Еще раз повторюсь: пропущеный мяч повлиял и на игру Ференцвароша и, в какой-то мере, на нашу игру. После этого все изменилось.

Мог ли я спасити в первом голе? Нужно разобрать. Сейчас по горячим следам трудно сказать. Мы сядеи и разберем з тренерским штабом свои ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше", – сказал Бойко в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, выигрывая после первого тайма 2:0, не смогло удержать победу и, пропустив на последней минуте, расписало с командой Реброва боевую ничью 2:2.

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