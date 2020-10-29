"Звичайно, хотілося перемогти сьогодні. Гра давалася, гра виходила. Перший тайм виграли 2:0. По ходу матчу все йшло добре, але, напевно, перший пропущений м'яч... ми сіли трошки нижче і Ференцварош почав більше атакувати, більше грати флангами, закидами. На жаль закінчили 2:2 – не скажу що це хороший результат для нас по ходу матчу.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Що пішло не так? Після першого пропущеного м'яча Ференцварош відчув кров і почав більше атакувати. Їм втрачати було нічого, вони пішли великими силами вперед і це, напевно, був один з ключових моментів у другому таймі і в матчі в цілому.

Чи вийшли ми розслабленими на другий тайм? Та ні. Ми повністю виконували установку тренера, грали правильно і добре. Я не скажу, що Ференцварош, судячи з початку другого тайму, якось змінив свою гру, щось було по-іншому. Ще раз повторюся: пропущений м'яч вплинув і на гру Ференцвароша і, в якійсь мірі, на нашу гру. Після цього все змінилося.

Чи міг я врятувати команду у першому голі? Потрібно розбиратися. Зараз гарячим слідом важко сказати. Ми сядемо і розберемо з тренерським штабом свої помилки, зробимо висновки і будемо рухатися далі", – сказав Бойко у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, виграючи після першого тайму 2:0, не змогло втримати звитягу і, пропустивши на останній хвилині, розписало з командою Реброва бойову нічию 2:2.

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