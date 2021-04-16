"Зидан пришел в Реал и берет трофей за трофеем, в том числе и крупные. Три Лиги чемпионов в статусе тренера! Он феноменален.

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Ему не нужно много говорить. Он никогда не говорил много, когда был игроком. Его футбол говорил сам за себя. Работая тренером, он действует похожим образом. Он не так много говорит, и при этом вообще не привередлив.

Все это во многом связано с тем, как он выполняет свою работу. А он делает ее безупречно. Он просто выходит в финал и знает, как его выиграть. Зидан находится в уникальном положении", – цитирует Фердинанда As.

Напомним, за выход в финал Реал поборется с Челси, а в другой паре Манчестер Сити встретится с ПСЖ.

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